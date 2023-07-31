Россияне из Града обстреляли Херсон, есть погибший

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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Херсоне утром прогремели взрывы: что известно

Вибух
Фото: Depositphotos

В Херсоне прогремели взрывы — российская армия из РСЗО Град ударила по центру города.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

Как сообщили в городской администрации, за минувшие сутки город оккупанты обстреляли 16 раз, враг выпустил 84 снаряда. “Прилеты” есть в Херсоне и Надднепрянском.

Ночью враг также ударил по Херсону. В результате вражеских обстрелов пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 523-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Взрыв, Новости Херсона, Херсон
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