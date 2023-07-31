Есть погибшие. РФ попала ракетами в жилой дом и учебное заведение в Кривом Роге

Утром 31 июля в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Россия нанесла ракетный удар по жилому дому и зданию учебного заведения.

В эфире Национального телемарафона Єдині новини глава МВД Игорь Клименко сообщил, что количество погибших возросло до двух. По его словам, по меньшей мере 20 пострадавших под завалами может быть пять-семь человек.

По информации МВД, из разрушенного дома спасен ребенок 2013 года рождения.

В сети публикуют видео последствий прилета.

Обновлено в 10:30 Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что россияне попали по городу двумя ракетами.

Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вероятно, под завалами есть люди. Работают спасатели и полиция.

— Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома. Возник пожар. По состоянию на 10:15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей, — говорится в сообщении.

Сейчас чрезвычайники тушат огонь и разбирают завалы. Там также еще могут быть люди.

Ранее российская армия из РСЗО Град ударила по центру города Херсон.

Фото: Дмитрий Лубинец

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.