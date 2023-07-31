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Есть погибшие. РФ попала ракетами в жилой дом и учебное заведение в Кривом Роге

Есть погибшие. РФ попала ракетами в жилой дом и учебное заведение в Кривом Роге

Утром 31 июля в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Россия нанесла ракетный удар по жилому дому и зданию учебного заведения.

В эфире Национального телемарафона Єдині новини глава МВД Игорь Клименко сообщил, что количество погибших возросло до двух. По его словам, по меньшей мере 20 пострадавших под завалами может быть пять-семь человек.

Обстріл Кривого Рогу 31 липня 2023
Обстріл Кривого Рогу 31 липня 2023
Обстріл Кривого Рогу 31 липня 2023
Обстріл Кривого Рогу 31 липня 2023
Обстріл Кривого Рогу 31 липня 2023
Обстріл Кривого Рогу 31 липня 2023
Обстріл Кривого Рогу 31 липня 2023
Обстріл Кривого Рогу 31 липня 2023
Обстріл Кривого Рогу 31 липня 2023
Обстріл Кривого Рогу 31 липня 2023

По информации МВД, из разрушенного дома спасен ребенок 2013 года рождения.

В сети публикуют видео последствий прилета.

Обновлено в 10:30 Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что россияне попали по городу двумя ракетами.

Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вероятно, под завалами есть люди. Работают спасатели и полиция.

— Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома. Возник пожар. По состоянию на 10:15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей, — говорится в сообщении.

Сейчас чрезвычайники тушат огонь и разбирают завалы. Там также еще могут быть люди.

Ранее российская армия из РСЗО Град ударила по центру города Херсон.

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Фото: Дмитрий Лубинец

Днепропетровская область, Кривой Рог
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