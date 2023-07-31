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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни з Граду обстріляли Херсон, є загиблий

обстріл Херсону
Фото: Depositphotos

У Херсоні пролунали вибухи – російська армія з РСЗВ Град вгатила по центру міста.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Згодом стало відомо, що ще двоє працівників комунального підприємства отримали поранення. Чоловіки, 46 та 43 роки, внаслідок обстрілу отримали контузії. Їх госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.

Росіяни з Граду обстріляли Херсон, є загиблий та поранені
Росіяни з Граду обстріляли Херсон, є загиблий та поранені
Росіяни з Граду обстріляли Херсон, є загиблий та поранені
Росіяни з Граду обстріляли Херсон, є загиблий та поранені
Росіяни з Граду обстріляли Херсон, є загиблий та поранені
Росіяни з Граду обстріляли Херсон, є загиблий та поранені

Як повідомили у міській адміністрації, за минулу добу окупанти обстріляли місто 16 разів, ворог випустив 84 снаряди. Прильоти є в Херсоні та Наддніпрянському.

Вночі ворог також вгатив по Херсону. Унаслідок ворожих обстрілів постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 523-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, Новини Херсону, Херсон
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