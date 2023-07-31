Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан, вона продовжить виступати на чемпіонаті світу
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Кривому Розі прогриміли вибухи

Вибух

Вранці 31 липня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Про це повідомив керівник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Він закликав нічого не знімати та не викладати у мережу.

В мережі публікують відео наслідків прильоту.

Також повідомляють, що росіяни влучили у житловий будинок, однак офіційної інформації поки що немає.

Наразі в області лунає повітряна тривога.

Раніше російська армія із РСЗВ Град вдарила по центру міста Херсон. В результаті атаки загинув чоловік.

Читайте також
На Луганщині окупанти підключають місцевий зв’язок та інтернет до операторів РФ
російські російський військовий

Дніпропетровська область, Кривий Ріг
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
За $2 тис. “закрили очі” на викрадення людей: на Дніпропетровщині викрито працівників поліції
У Кривому Розі прогриміли вибухи
Зеленський зібрав Ставку у Дніпрі: головна тема – контрнаступ на Таврійському напрямку
Володимир Зеленський
У небі над Дніпропетровською областю збили ракету: ОВА про атаку РФ
У Кривому Розі прогриміли вибухи
До 55 тис. грн за відстрочку від призову: у трьох областях затримано посадовців військкоматів
У Кривому Розі прогриміли вибухи
Росіяни ввечері та вночі артилерією обстріляли Нікополь, є поранені
Нікополь
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.07.2023)
У Кривому Розі прогриміли вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.07.2023)
У Кривому Розі прогриміли вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.07.2023)
У Кривому Розі прогриміли вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.07.2023)
У Кривому Розі прогриміли вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь