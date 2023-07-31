У Кривому Розі прогриміли вибухи

Вранці 31 липня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Про це повідомив керівник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Він закликав нічого не знімати та не викладати у мережу.

В мережі публікують відео наслідків прильоту.

Також повідомляють, що росіяни влучили у житловий будинок, однак офіційної інформації поки що немає.

Наразі в області лунає повітряна тривога.

Раніше російська армія із РСЗВ Град вдарила по центру міста Херсон. В результаті атаки загинув чоловік.

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