Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками
Срочно
РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
90% мужчин Украины будут воевать — боец ВСУ
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

На одном из пляжей Одесской области произошел оползень: погиб ребенок

зсув грунту на Одещині
Фото: ГСЧС

В Одесской области в селе Фонтанка-2 в результате оползня на побережье моря погиб 10-летний мальчик.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Как известно, ребенка из-под завалов достали родные, которые услышали грохот, к сожалению, уже без признаков жизни.

– В очередной раз говорим родителям о необходимости заботиться о безопасности детей во время отдыха и выбирать безопасные и проверенные места! Невнимательность к этому вопросу может привести к трагедии, – призвали в ГСЧС.

Оползень в Одесской области — погиб ребенок

Фото: ГСЧС

Оползень в Одесской области — погиб ребенок

Фото: ГСЧС

На месте происшествия работали 16 спасателей, в том числе кинологический расчет аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Напомним, 3 августа в Грузии в районе курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача произошел оползень. В результате стихийного бедствия повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты. Среди погибших есть украинка, ее ребенка до сих пор ищут.

Читайте также
В курортном поселке Грузии в результате оползня погибла украинка. Ищут ее ребенка
сель ґрунт зсув

Источник: ГСЧС
ДСНС, Одесская область, Пляж
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Авиакатастрофа в Броварах: суд избрал меры пресечения пяти должностным лицам ГСЧС
падіння гелікоптера у Броварах
Гибель руководства МВД в Броварах: суд арестовал начальника Управления авиации ГСЧС
трагедія в Броварах
Военкома Смирнова, который во время войны стал долларовым миллионером, отправили на передовую
воєнком Смирнов
В разведке Британии объяснили, почему РФ атаковала порты Дуная БпЛА, а не ракетами
атака на порт Ізмаїл
Пыталась слезть с квартиры по канату: на Киевщине ГСЧС спасали 5-летнюю девочку
На одном из пляжей Одесской области произошел оползень: погиб ребенок
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Окопы на пляже: туристический сезон в Крыму безвозвратно испорчен
На одном из пляжей Одесской области произошел оползень: погиб ребенок
Набирали воду из моря и луж: невероятное спасение священника ПЦУ и семьи из Мариуполя
На одном из пляжей Одесской области произошел оползень: погиб ребенок
С Родины-матери сняли советские символы: скульптура готова к установлению тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: как из разрушенного дома спасались люди
На одном из пляжей Одесской области произошел оползень: погиб ребенок
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь