На одном из пляжей Одесской области произошел оползень: погиб ребенок
В Одесской области в селе Фонтанка-2 в результате оползня на побережье моря погиб 10-летний мальчик.
Об этом сообщают в ГСЧС.
Как известно, ребенка из-под завалов достали родные, которые услышали грохот, к сожалению, уже без признаков жизни.
– В очередной раз говорим родителям о необходимости заботиться о безопасности детей во время отдыха и выбирать безопасные и проверенные места! Невнимательность к этому вопросу может привести к трагедии, – призвали в ГСЧС.
На месте происшествия работали 16 спасателей, в том числе кинологический расчет аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Напомним, 3 августа в Грузии в районе курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача произошел оползень. В результате стихийного бедствия повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты. Среди погибших есть украинка, ее ребенка до сих пор ищут.