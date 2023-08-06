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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На одному з пляжів Одещини стався зсув ґрунту: загинула дитина

зсув грунту на Одещині
Фото: ДСНС

На Одещині у селі Фонтанка-2 внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря, загинув 10-річний хлопчик. 

Про це повідомляють у ДСНС.

Як відомо, дитину з-під завалів вилучили рідні, які почули гуркіт, на жаль, вже без ознак життя. 

– Вкотре наголошуємо батькам на необхідності дбати про безпеку дітей під час відпочинку й обирати безпечні й перевірені місця! Неуважність до цього питання може призвести до трагедії, – закликали у ДСНС.

Зсув ґрунту на Одещині – загинула дитина

Фото: ДСНС

Зсув ґрунту на Одещині – загинула дитина

Фото: ДСНС

На місці події працювали 16 рятувальників, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризначення Головне управління ДСНС України в Одеській області. 

Нагадаємо, 3 серпня у Грузії в районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача стався зсув ґрунту. Внаслідок стихійного лиха пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані дороги та мости. Серед загиблих є українка, її дитину і досі шукають.

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сель ґрунт зсув

Джерело: ДСНС
ДСНС, Одеська область, Пляж
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