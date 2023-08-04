У Грузії в районі курортного селища Шові стався зсув ґрунту. Шестеро людей загинули, ще 35 шукають

У Грузії в районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача напередодні стався зсув ґрунту. Внаслідок стихійного лиха пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані дороги та мости, шестеро людей загинули.

Про це повідомляє Грузия Online, Новини Грузії та Перший канал.

Як пишуть видання, зсув стався 3 серпня близько 15:15. Тіла двох загиблих виявили напередодні, ще про чотирьох жертв стало відомо сьогодні вранці.

Рятувальники евакуювали із зони зсуву 210 людей. Пошуково-рятувальна операція триває. У зоні лиха працюють 400 пожежників, медиків і правоохоронців.



Також до рятувальної операції залучили два вертольоти прикордонної служби.

За словами міністра регіонального розвитку та інфраструктури Іраклія Карселадзе, 35 людей, які перебували у місці зсуву, досі не виходять на зв’язок.



Рятувальникам усе ще не вдається пробитися до зони котеджів, яка опинилася у самому епіцентрі.

– Там, де були котеджі, вже фактично нічого немає… Рятувальники не можуть пройти, вони провалюються, – розповіли у штабі порятунку.

Експерти зазначають, якби зсув стався уночі або рано-вранці – кількість жертв була б набагато більшою.

7 серпня у Грузії оголошено днем жалоби.

Фото: Новини Грузії

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