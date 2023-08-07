Хотели подкупить СБУ. На Полтавщине разоблачили преступников, которые незаконно рубили лес

На Полтавщине Служба безопасности Украины совместно с ГБР разоблачила преступную группу, которая хотела подкупить сотрудника СБУ для крышевания незаконного бизнеса.

По данным следствия, офицеру Службы безопасности предлагали взятку, чтобы он закрыл глаза на нелегальный бизнес, однако он отказался и сразу сообщил об этом своему руководству.

С тех пор Главное управление внутренней безопасности СБУ пошагово документировало действия преступников, чтобы установить всех участников группы.

В конце концов правоохранители сообщили о подозрении пяти фигурантам.

– По материалам дела, организованная преступная группа занималась незаконной вырубкой леса в Миргородском районе Полтавской области. Дельцы начали противоправную деятельность с осени 2022 года. Ежемесячно они реализовывали более 30 кубометров дуба-кругляка по фиктивным документам, – сообщили следователи.

Участникам организованной преступной группировки (ОПГ) инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных по трем статьям УКУ:

ч. 4 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса);

ч. 1 и ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);

ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Досудебное следствие завершено. Обвинительный акт передан в суд. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет без права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Напомним, на Киевщине правоохранители разоблачили международный канал поставки кокаина. По данным следствия, житель области со своей знакомой продавали оптовые партии кокаина на территории Украины среди доверенного круга лиц. Они наладили канал поставки наркотиков из Чехии.

Источник : СБУ

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