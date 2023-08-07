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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Київщині правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну

кокаїн
Фото: Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора повідомили, що на Київщині правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну.

За даними слідства, житель Київщини разом зі своєю знайомою продавали гуртові партії кокаїну на території України серед довіреного кола осіб. Вони налагодили канал постачання наркотиків із Чехії.

Чоловік безпосередньо виконував функцію перевізника та кур’єра. Він особисто їздив за кордон за товаром.

Зберігали та фасували для реалізації заборонені речовини в орендованій квартирі жінки.

На Київщині правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну
Фото: Офіс генпрокурора
кокаїн
Фото: Офіс генпрокурора
На Київщині правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну
Фото: Офіс генпрокурора
На Київщині правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну
Фото: Офіс генпрокурора
На Київщині правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну
кокаїн
На Київщині правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну
На Київщині правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну

Товар передавали клієнтам з рук у руки лише за готівку. Такий бізнес приносив близько $450 тис. щомісяця.

Чоловіка затримали на гарячому під час збуту 1 кг кокаїну. Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі вилучено брикети з кокаїном загальною вагою близько 3 кг. Все вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Орієнтовна вартість вилученого наркотичного засобу за цінами чорного ринку становить близько пів мільйона доларів США.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до скоєння злочину.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Київська область, Кокаїн, Наркотики, Офіс генпрокурора, Чехія
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