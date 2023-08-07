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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Хотіли підкупити СБУ. На Полтавщині викрили злочинців, які незаконно рубали ліс

спецпризначенці СБУ
Фото: СБУ

На Полтавщині Служба безпеки України спільно з ДБР викрила злочинну групу, яка хотіла підкупити співробітника СБУ для кришування незаконного бізнесу.

За даними слідства, офіцеру Служби безпеки пропонували хабаря, щоб він заплющив очі на нелегальний бізнес, однак він відмовився й одразу повідомив про це своєму керівництву. 

З того часу Головне управління внутрішньої безпеки СБУ покроково документувало дії злочинців, щоби встановити всіх учасників групи. 

Зрештою правоохоронці повідомили про підозру п’яти фігурантам. 

– За матеріалами справи, організована злочинна група займалася незаконною вирубкою лісу у Миргородському районі Полтавської області. Ділки почали протиправну діяльність з осені 2022 року. Щомісячно вони реалізовували понад 30 кубометрів дуба-кругляку за фіктивними документами, – повідомили слідчі. 

Учасникам організованого злочинного угруповання (ОЗУ) інкримінується вчинення злочинів, передбачених за трьома статтями ККУ: 

  • ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу);
  • ч. 1 та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);
  • ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). 

Досудове слідство завершено. Обвинувальний акт передано до суду. Зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років без права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну. За даними слідства, житель області зі своєю знайомою продавали гуртові партії кокаїну на території України серед довіреного кола осіб. Вони налагодили канал постачання наркотиків із Чехії.

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Джерело: СБУ
ДБР, Полтавська область, СБУ, Хабар
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