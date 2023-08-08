Смерть больного эпилепсией мобилизованного: омбудсмен взял дело под личный контроль

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец взял под личный контроль дело о смерти больного эпилепсией мобилизованного сразу по прибытии в воинскую часть.

Чтобы получить всю необходимую информацию, Дмитрий Лубинец уже направил письма государственным структурам.

– Этому делу необходимо справедливое расследование. В случае выявления нарушений в соответствии с законодательством виновные должны быть наказаны, ведь безнаказанность обуславливает новые правонарушения, – отмечает омбудсмен.

Напомним, что о смерти только что мобилизованного 29-летнего жителя Ширяево Одесской области стало известно 7 августа.

Бывший государственный член экспертной группы Директората общественного здоровья Минздрава и профилактики заболеваемости Павел Поламарчук заявляет, что мужчина, который был инвалидом детства, оказался в военной части Николаевской области, пройдя медкомиссию всего за два часа.

Уже вечером у мобилизованного ухудшилось самочувствие, а на следующий день после двух приступов эпилепсии мужчина скончался.

Правоохранители выясняют фактические причины смерти жителя Одесчины.

Досудебное следствие должно установить законность призыва на военную службу с учетом состояния здоровья молодого человека и своевременность оказания квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 531-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Омбудсмен Лубинец Дмитрий

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