Смерть хворого на епілепсію мобілізованого: омбудсмен взяв справу під особистий контроль

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець взяв під особистий контроль справу щодо смерті хворого на епілепсію мобілізованого відразу після прибуття до військової частини.

Щоб отримати всю необхідну інформацію, Дмитро Лубінець уже скерував листи до державних структур.

– Цій справі необхідне справедливе розслідування. У разі виявлення порушень відповідно до законодавства винні мають бути покарані, адже безкарність зумовлює нові правопорушення, – наголошує омбудсмен.

Нагадаємо, що про смерть щойно мобілізованого 29-річного жителя Ширяєвого Одеської області стало відомо 7 серпня.

Колишній державний член експертної групи Директорату громадського здоров’я МОЗ та профілактики захворюваності Павло Поламарчук заявляє, що чоловік, який був інвалідом дитинства, опинився у військовій частині Миколаївської області, пройшовши медкомісію всього за дві години.

Уже увечері в мобілізованого погіршилося самопочуття, а наступного дня після двох нападів епілепсії чоловік помер.

Наразі правоохоронці з’ясовують фактичні причини смерті жителя Одещини.

Досудове слідство має встановити законність призову на військову службу з урахуванням стану здоров’я молодого чоловіка та своєчасність надання йому кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після нападу епілепсії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Омбудсмен Лубінець Дмитро

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