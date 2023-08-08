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Юлия Захарченко, редактор ленты

Умер в воинской части: в Одесской области мобилизовали мужчину с эпилепсией

Умер в воинской части: в Одесской области мобилизовали мужчину с эпилепсией
Фото: Depositphotos

В Березовке Одесской области территориальный центр комплектования и социальной поддержки одобрил мобилизацию 29-летнего мужчины, который был инвалидом с детства. Он умер в результате приступа эпилепсии после того, как приехал в воинскую часть.

Об этом сообщил бывший государственный член экспертной группы Директората общественного здоровья Минздрава и профилактики заболеваемости Павел Поламарчук.

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона заявили, что сейчас проверяют обстоятельства мобилизации и оказания медицинской помощи жителю Ширяево Одесской области после смерти военнослужащего в воинской части Николаевской области.

В то же время в прокуратуре начали еще одно уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 425 УК Украины. Оно касается возможного халатного отношения к военной службе должностных лиц медицинской службы воинской части, где умер мобилизованный мужчина с эпилепсией.

Поламарчук со ссылкой на слова горожан утверждает, что одесский военком Александр Стахов сам согласовал призыв погибшего Бориса в ускоренном режиме. Мобилизацией занимался майор, который лично его знал.

По словам Поламарчука, решение о мобилизации погибшего Бориса якобы приняли из-за того, что необходимо было выполнить поставленный план Генерального штаба ВСУ, однако подтверждений своим словам он не предоставил. Мужчина добавил, что Борис прошел медкомиссию за два часа и оказался в воинской части.

Вечером того же дня у Бориса ухудшилось самочувствие. На утреннем строю у него случился эпилептический приступ, после чего он потерял сознание. Вечером у него случился еще один приступ, после чего он умер.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала изданию Интент, что документы о здоровье и пригодности мужчины к военной службе военкомат получил от работников больницы, где тот проходил медицинскую комиссию.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, причастные к мобилизации Бориса должны быть наказаны. Однако ожидаются официальные результаты следствия и правовые оценки действий должностных лиц Березовского военкомата.

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Умер в воинской части: в Одесской области мобилизовали мужчину с эпилепсией

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