Запах неприятный, но безопасный! Гауляйтер Севастополя о задымлении в бухте
9 августа в районе Севастопольской бухты произошло задымление.
Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев советует тем, кто видит дым, не волноваться.
По его словам, в эти минуты флот якобы проводит тренировку расчетов войск радиационной, химической и биологической защиты.
Поэтому используются табельные средства аэрозольной маскировки.
– Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. В городе все спокойно, – успокаивает людей оккупант.
Напомним, что сегодня раздались взрывы в Джанкойском районе пока оккупированного Крыма.
Кроме того, россияне снова перекрыли Крымский мост.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 532-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Развожаев
Фото: Крымский ветер
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский