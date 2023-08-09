Запах неприятный, но безопасный! Гауляйтер Севастополя о задымлении в бухте

9 августа в районе Севастопольской бухты произошло задымление.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев советует тем, кто видит дым, не волноваться.

По его словам, в эти минуты флот якобы проводит тренировку расчетов войск радиационной, химической и биологической защиты.

Поэтому используются табельные средства аэрозольной маскировки.

– Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. В городе все спокойно, – успокаивает людей оккупант.

Напомним, что сегодня раздались взрывы в Джанкойском районе пока оккупированного Крыма.

Кроме того, россияне снова перекрыли Крымский мост.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 532-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Развожаев

Фото: Крымский ветер

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.