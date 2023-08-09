Запах неприємний, але безпечний! – гауляйтер Севастополя про задимлення в бухті
9 серпня в районі Севастопольської бухти сталося задимлення.
Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв радить тим, хто бачить дим, не хвилюватися.
За його словами, у ці хвилини флот нібито проводить тренування розрахунків військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
Через це використовуються табельні засоби аерозольного маскування.
– Так, запах неприємний, але це абсолютно безпечно. У місті все спокійно, – заспокоює людей окупант.
Джерело: Развожаєв
Фото: Крымский ветер
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський