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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Запах неприємний, але безпечний! – гауляйтер Севастополя про задимлення в бухті

Дим у бухті Севастополя 9 серпня 2023

9 серпня в районі Севастопольської бухти сталося задимлення.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв радить тим, хто бачить дим, не хвилюватися.

За його словами, у ці хвилини флот нібито проводить тренування розрахунків військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Через це використовуються табельні засоби аерозольного маскування.

– Так, запах неприємний, але це абсолютно безпечно. У місті все спокійно, – заспокоює людей окупант.

Джерело: Развожаєв

Фото: Крымский ветер

Крим, Севастополь
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