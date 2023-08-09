Мост снова перекрыли. В Крыму сообщают о взрывах
В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма прогремели взрывы.
Об этом пишут местные СМИ.
Указано, что россияне снова перекрыли Крымский мост.
Вчера местные жители сообщали о громком взрыве оккупированном Джанкое и прилете в Октябрьском Красногвардейского района.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский