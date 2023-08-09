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Бедрак Виктория, редактор ленты

Мост снова перекрыли. В Крыму сообщают о взрывах

Вибух
Фото: Depositphotos

В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма прогремели взрывы.

Об этом пишут местные СМИ.

Указано, что россияне снова перекрыли Крымский мост.

Вчера местные жители сообщали о громком взрыве оккупированном Джанкое и прилете в Октябрьском Красногвардейского района.

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Война в Украине, Крым
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