Взрывы в Киевской области: летят вражеские дроны, работает ПВО
В Киевской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги из-за угрозы применения вражеских беспилотников.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация со ссылкой на актуальную информацию.
— Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работает ПВО. Придерживайтесь информационной гигиены — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Верим в Вооруженные силы Украины, — отмечают в Киевской ОВА.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский