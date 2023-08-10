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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Киевской области: летят вражеские дроны, работает ПВО

Взрывы в Киевской области: летят вражеские дроны, работает ПВО
Фото: Факти ICTV

В Киевской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги из-за угрозы применения вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация со ссылкой на актуальную информацию.

— Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работает ПВО. Придерживайтесь информационной гигиены — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Верим в Вооруженные силы Украины, — отмечают в Киевской ОВА.

Взрывы в Киевской области 10 августа 2023 — что известно о взрывах

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Киевская область
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Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

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