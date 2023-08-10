Взрывы в Киевской области: летят вражеские дроны, работает ПВО

В Киевской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги из-за угрозы применения вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация со ссылкой на актуальную информацию.

— Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работает ПВО. Придерживайтесь информационной гигиены — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Верим в Вооруженные силы Украины, — отмечают в Киевской ОВА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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