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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Київській області: летять ворожі дрони, працює ППО

Вибухи у Київській області: летять ворожі дрони, працює ППО
Фото: Факти ICTV

У Київській області пролунали вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги через загрозу застосування ворожих безпілотників.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація з посиланням на актуальну інформацію.

Вибухи в Київській області 10 серпня 2023 року – що відомо про вибухи

Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Київська область
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Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.

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