Вибухи у Київській області: летять ворожі дрони, працює ППО
У Київській області пролунали вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги через загрозу застосування ворожих безпілотників.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація з посиланням на актуальну інформацію.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський