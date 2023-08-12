Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду
Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
Терміново
На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
РФ вгатила Кинджалами по Прикарпаттю: загинула дитина
В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян
Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Кримському мосту “бавовна”: рух автомобілів перекрили

кримський міст

Сьогодні на Кримському мосту, що перетинає Керченську протоку, пролунали дуже потужні вибухи.

Автомобільний рух мостом перекрили, повідомляють місцеві пабліки.

Також за попередньою інформацією, пошкодження отримали два прольоти на мосту. А ось російський глава Криму Сергій Аксьонов запевняє, що міст цілий, а

Фото: Кримський вітер

Війна в Україні, Вибух, Керченський міст, Крим
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Голоси стають гучнішими: Кулеба про заклики у світі щодо переговорів з Росією
Дмитро Кулеба
В окупованому Бердянську пролунав вибух у районі порту: над містом тягнеться хмара диму
бердянськ
Військові РФ вчаться протидіяти надводним дронам у Криму – Military Media Center
російський корабель
Логічно припустити посилення щоденних атак: у ГУР попередили жителів Москви
На Кримському мосту “бавовна”: рух автомобілів перекрили
Перекидання десантників РФ на Запоріжжя послабить оборону на лівому березі Дніпра – британська розвідка
Російські окупанти
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
На Кримському мосту “бавовна”: рух автомобілів перекрили
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (11.08.2023)
На Кримському мосту “бавовна”: рух автомобілів перекрили
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (11.08.2023)
На Кримському мосту “бавовна”: рух автомобілів перекрили
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (11.08.2023)
На Кримському мосту “бавовна”: рух автомобілів перекрили
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь