На Кримському мосту “бавовна”: рух автомобілів перекрили
Сьогодні на Кримському мосту, що перетинає Керченську протоку, пролунали дуже потужні вибухи.
Автомобільний рух мостом перекрили, повідомляють місцеві пабліки.
Також за попередньою інформацією, пошкодження отримали два прольоти на мосту. А ось російський глава Криму Сергій Аксьонов запевняє, що міст цілий, а
Фото: Кримський вітер
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко