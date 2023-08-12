На Кримському мосту “бавовна”: рух автомобілів перекрили

Сьогодні на Кримському мосту, що перетинає Керченську протоку, пролунали дуже потужні вибухи.

Автомобільний рух мостом перекрили, повідомляють місцеві пабліки.

Також за попередньою інформацією, пошкодження отримали два прольоти на мосту. А ось російський глава Криму Сергій Аксьонов запевняє, що міст цілий, а

Фото: Кримський вітер

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