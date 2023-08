Оккупанты ремонтируют Керченский мост: появился спутниковый снимок

В сети появился новый спутниковый снимок незаконно построенного Крымского моста. На фото можно заметить, что оккупанты проводят на нем ремонтные работы после инцидента 17 июля.

Снимок выложил в своем Twitter-аккаунте аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.

На снимке указано, где находится разрушенный участок моста. Судя по фото, российские оккупанты подогнали туда технику для ремонта, в том числе башенные краны.

Ongoing repairs to the Crimean Bridge can be seen in new satellite imagery of the Kerch Strait. The bridge was struck earlier this month. pic.twitter.com/DCWu7qy1ZA

— Brady Africk (@bradyafr) July 31, 2023