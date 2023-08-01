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Юлия Соколова, редактор ленты

Оккупанты ремонтируют Керченский мост: появился спутниковый снимок

Кримський міст
Фото: Getty Images, Факти ICTV

В сети появился новый спутниковый снимок незаконно построенного Крымского моста. На фото можно заметить, что оккупанты проводят на нем ремонтные работы после инцидента 17 июля.

Снимок выложил в своем Twitter-аккаунте аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.

– Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива. Мост был разрушен ранее в этом месяце, – отметил эксперт 31 июля.

На снимке указано, где находится разрушенный участок моста. Судя по фото, российские оккупанты подогнали туда технику для ремонта, в том числе башенные краны.

Как известно, в ночь на 17 июля на Керченском (Крымском) мосту упали несколько пролетов, спровоцировав многокилометровые пробки и задержку поездов. Кремлевские марионетки сообщали о “чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края”.

В то же время, украинские СМИ распространили информацию, что Керченский мост атаковали с помощью надводных дронов, и это была спецоперация СБУ и ВМС Украины. Официального подтверждения этому нет.

Это уже второй инцидент на мосту с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 8 октября прошлого года мощный взрыв привел к обвалу нескольких его пролетов.

Комментируя последний инцидент, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Крымский мост должен быть нейтрализован, поскольку войска РФ используют его для перебрасывания вооружения.

А министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина продолжит наносить удары по военным объектам РФ в оккупированном Крыму и по Керченскому мосту.

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