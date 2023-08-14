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Марта Бондаренко, редактор ленты

Из-за ночных обстрелов Херсона ранения получили двое мужчин и женщина

Херсон

Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, есть раненые среди местного населения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, враг ударил по городу около 02:00.

Двое мужчин, 48 и 44 лет, получили тяжелые ранения, у 85-летней женщины — травмы средней степени тяжести.

Всех пострадавших госпитализировали.

За минувшие сутки противник выпустил 23 снаряда по городу Херсон. Под прицелом снова были жилые кварталы. Есть попадания на территории гаражного кооператива, в здание медицинской лаборатории, складские помещения в Херсоне.

Фото: Наталя Гуменюк

Война в Украине, Взрыв, Херсон
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