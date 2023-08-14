Ночью враг трижды атаковал Одесскую область дронами и Калибрами. Есть раненые от падения обломков ракет

Этой ночью российский враг трижды атаковал Одесскую область, применив две волны ударных дронов, и волну ракет морского базирования типа Калибр.

Об этом сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, россияне запустили в сторону Одессы 15 дронов и восемь крылатых ракет. Наши силы противовоздушной обороны сбили все цели.

Однако падением обломков ракет повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях повреждены окна и балконы, побиты припаркованные рядом машины.

Предварительно известно о трех пострадавших работниках супермаркета. Им оказывают медицинскую помощь. Спасатели ликвидируют огонь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 537-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: ОК Юг

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