Ночью враг трижды атаковал Одесскую область дронами и Калибрами. Есть раненые от падения обломков ракет
Этой ночью российский враг трижды атаковал Одесскую область, применив две волны ударных дронов, и волну ракет морского базирования типа Калибр.
Об этом сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, россияне запустили в сторону Одессы 15 дронов и восемь крылатых ракет. Наши силы противовоздушной обороны сбили все цели.
Однако падением обломков ракет повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях повреждены окна и балконы, побиты припаркованные рядом машины.
Предварительно известно о трех пострадавших работниках супермаркета. Им оказывают медицинскую помощь. Спасатели ликвидируют огонь.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 537-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: ОК Юг
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко