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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Через нічні обстріли Херсону поранень дістали двоє чоловіків і жінка

Херсон

Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли житлові квартали Херсону, є поранені серед місцевого населення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, ворог вдарив по місту близько 02:00.

Двоє чоловіків, 48 та 44 років, дістали важких поранень, у 85-річної жінки – травми середнього ступеня тяжкості.

Усіх постраждалих госпіталізували.

За минулу добу противник випустив 23 снаряди по місту Херсон. Під прицілом знову були житлові квартали. Є влучання на території гаражного кооперативу, у будівлю медичної лабораторії, складські приміщення у Херсоні.

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13 серпня російські війська обстріляли населені пункти Херсонщини – вбили сімох людей, ще 13 людей дістали поранень.

Широку Балку росіяни обстріляли з артилерії, Станіслав – із реактивних систем залпового вогню. Під ударом армії РФ також були Комишани, Велетенське та Золота Балка.

Фото: Наталя Гуменюк

Війна в Україні, Вибух, Херсон
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