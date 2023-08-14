Через нічні обстріли Херсону поранень дістали двоє чоловіків і жінка
Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли житлові квартали Херсону, є поранені серед місцевого населення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, ворог вдарив по місту близько 02:00.
Двоє чоловіків, 48 та 44 років, дістали важких поранень, у 85-річної жінки – травми середнього ступеня тяжкості.
Усіх постраждалих госпіталізували.
За минулу добу противник випустив 23 снаряди по місту Херсон. Під прицілом знову були житлові квартали. Є влучання на території гаражного кооперативу, у будівлю медичної лабораторії, складські приміщення у Херсоні.
13 серпня російські війська обстріляли населені пункти Херсонщини – вбили сімох людей, ще 13 людей дістали поранень.
Широку Балку росіяни обстріляли з артилерії, Станіслав – із реактивних систем залпового вогню. Під ударом армії РФ також були Комишани, Велетенське та Золота Балка.
Фото: Наталя Гуменюк
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова