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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ убила шесть человек в Херсонской области. Погибшему ребенку было 23 дня

Обстріл Херсонщини 13 серпня 2023

Российские войска во время обстрела Херсонщины убили шесть человек. Среди погибших – новорожденный ребенок.

Обновлено в 11:49. Об этом 13 августа сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Широкую Балку россияне обстреляли из артиллерии, Станислав – из реактивных систем залпового огня

В Широкой Балке погиб один из местных жителей и почти вся семья – муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от рождения.

Их 12-летний сын госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

– Состояние ребенка – критическое, – отмечает в министр МВД Украины Игорь Клименко.

В Станиславе зафиксировано 12 прилетов, разрушены и повреждены пять частных жилых домов.

Погибли двое мужчин. Им было 57 и 71. Раненой женщине оказывают медицинскую помощь.

Под ударом армии РФ также находились магазин в Камышанах и не менее пяти жилых дома в Золотой Балке.

В Камышанах у 49-летнего мужчины – ранения средней степени тяжести, у 51-летней женщины – легкие.

В Золотой Балке легкие обломочные ранения получила 61-летняя женщина.

В настоящее время она находится в больнице.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Ермак, Игорь Клименко, Александр Прокудин

Фото: Андрей Ермак

Херсонская область
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Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
РФ убила шесть человек в Херсонской области. Погибшему ребенку было 23 дня
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (11.08.2023)
РФ убила шесть человек в Херсонской области. Погибшему ребенку было 23 дня
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (11.08.2023)
РФ убила шесть человек в Херсонской области. Погибшему ребенку было 23 дня
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (11.08.2023)
РФ убила шесть человек в Херсонской области. Погибшему ребенку было 23 дня
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