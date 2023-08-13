РФ убила шесть человек в Херсонской области. Погибшему ребенку было 23 дня

Российские войска во время обстрела Херсонщины убили шесть человек. Среди погибших – новорожденный ребенок.

Обновлено в 11:49. Об этом 13 августа сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Широкую Балку россияне обстреляли из артиллерии, Станислав – из реактивных систем залпового огня

В Широкой Балке погиб один из местных жителей и почти вся семья – муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от рождения.

Их 12-летний сын госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

– Состояние ребенка – критическое, – отмечает в министр МВД Украины Игорь Клименко.

В Станиславе зафиксировано 12 прилетов, разрушены и повреждены пять частных жилых домов.

Погибли двое мужчин. Им было 57 и 71. Раненой женщине оказывают медицинскую помощь.

Под ударом армии РФ также находились магазин в Камышанах и не менее пяти жилых дома в Золотой Балке.

В Камышанах у 49-летнего мужчины – ранения средней степени тяжести, у 51-летней женщины – легкие.

В Золотой Балке легкие обломочные ранения получила 61-летняя женщина.

В настоящее время она находится в больнице.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Ермак, Игорь Клименко, Александр Прокудин

Фото: Андрей Ермак

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