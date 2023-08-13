РФ убила шесть человек в Херсонской области. Погибшему ребенку было 23 дня
Российские войска во время обстрела Херсонщины убили шесть человек. Среди погибших – новорожденный ребенок.
Обновлено в 11:49. Об этом 13 августа сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Широкую Балку россияне обстреляли из артиллерии, Станислав – из реактивных систем залпового огня
В Широкой Балке погиб один из местных жителей и почти вся семья – муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от рождения.
Их 12-летний сын госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
– Состояние ребенка – критическое, – отмечает в министр МВД Украины Игорь Клименко.
В Станиславе зафиксировано 12 прилетов, разрушены и повреждены пять частных жилых домов.
Погибли двое мужчин. Им было 57 и 71. Раненой женщине оказывают медицинскую помощь.
Под ударом армии РФ также находились магазин в Камышанах и не менее пяти жилых дома в Золотой Балке.
В Камышанах у 49-летнего мужчины – ранения средней степени тяжести, у 51-летней женщины – легкие.
В Золотой Балке легкие обломочные ранения получила 61-летняя женщина.
В настоящее время она находится в больнице.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Андрей Ермак, Игорь Клименко, Александр Прокудин
Фото: Андрей Ермак
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко