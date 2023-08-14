В Запорожье прогремели повторные взрывы — что известно
В Запорожье прогремела повторная серия взрывов после объявления сигнала воздушной угрозы.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в направлении Запорожской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 537-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова