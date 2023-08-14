У Запоріжжі прогриміли повторні вибухи – що відомо

У Запоріжжі прогриміла повторна серія вибухів після оголошення сигналу повітряної загрози.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики у напрямку Запорізької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 537-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.