У Запоріжжі прогриміли повторні вибухи – що відомо
У Запоріжжі прогриміла повторна серія вибухів після оголошення сигналу повітряної загрози.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики у напрямку Запорізької області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 537-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова