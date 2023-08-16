Атака дронов: в Одесской области раздаются взрывы, работает ПВО
В ночь на 16 августа в Одесской области раздаются взрывы. Известно, что в направлении региона летели дроны-камикадзе Shahed (Шахед).
Как отмечали в Воздушных силах ВСУ, большая группа Shahed двигалась над акваторией Черного моря в направлении юга области.
Впоследствии дроны вошли в устье Дуная и двигались в сторону Измаила.
Мониторинговые каналы сообщают о звуках взрывов и работе противовоздушной обороны (ПВО).
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Измаильского района немедленно идти в укрытия.
– Жители Измаильского района, прошу вас, если вы еще не в укрытиях – немедленно отправьтесь в безопасные места и будьте там до отбоя угрозы! Жителей всех других районов области также призываю не выходить из укрытий до конца воздушной тревоги, — подчеркнул он.
Кипер также напомнил, что нельзя снимать и выкладывать в сеть работу наших сил ПВО.
В настоящее время воздушная тревога объявлена не только в Одесской, но и в ряде других южных областей.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 539-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о в ойне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко