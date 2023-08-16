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Юлия Соколова, редактор ленты

Атака дронов: в Одесской области раздаются взрывы, работает ПВО

Атака дронів
Фото: Факти ICTV

В ночь на 16 августа в Одесской области раздаются взрывы. Известно, что в направлении региона летели дроны-камикадзе Shahed (Шахед).

Как отмечали в Воздушных силах ВСУ, большая группа Shahed двигалась над акваторией Черного моря в направлении юга области.

Впоследствии дроны вошли в устье Дуная и двигались в сторону Измаила.

Мониторинговые каналы сообщают о звуках взрывов и работе противовоздушной обороны (ПВО).

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Измаильского района немедленно идти в укрытия.

– Жители Измаильского района, прошу вас, если вы еще не в укрытиях – немедленно отправьтесь в безопасные места и будьте там до отбоя угрозы! Жителей всех других районов области также призываю не выходить из укрытий до конца воздушной тревоги, — подчеркнул он.

Кипер также напомнил, что нельзя снимать и выкладывать в сеть работу наших сил ПВО.

В настоящее время воздушная тревога объявлена не только в Одесской, но и в ряде других южных областей.

Мапа України

Карта: alerts.in.ua

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 539-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о в ойне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Измаил, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Одесская область, Російська агресія
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