Атака дронів: на Одещині лунають вибухи, працює ППО
В ніч на 16 серпня на Одещині лунають вибухи. Відомо, що в напрямку регіону летіли дрони-камікадзе Shahed (Шахед).
Як зазначали в Повітряних силах ЗСУ, велика група Shahed рухалася над акваторією Чорного моря у напрямку півдня області.
Згодом дрони зайшли в гирло Дунаю та рухалися в бік Ізмаїла.
Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів та роботу протиповітряної оборони (ППО).
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Ізмаїльського району негайно йти в укриття.
– Жителі Ізмаїльського району, прошу вас, якщо ви ще не в укриттях – негайно рушайте в безпечні місця та будьте там до відбою загрози! Мешканців всіх інших районів області також закликаю не виходити з укриттів до кінця повітряної тривоги, – наголосив він.
Кіпер також нагадав, що не можна знімати та викладати в мережу роботу наших сил ППО.
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