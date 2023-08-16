Атака дронів: на Одещині лунають вибухи, працює ППО

В ніч на 16 серпня на Одещині лунають вибухи. Відомо, що в напрямку регіону летіли дрони-камікадзе Shahed (Шахед).

Як зазначали в Повітряних силах ЗСУ, велика група Shahed рухалася над акваторією Чорного моря у напрямку півдня області.

Згодом дрони зайшли в гирло Дунаю та рухалися в бік Ізмаїла.

Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів та роботу протиповітряної оборони (ППО).

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Ізмаїльського району негайно йти в укриття.

– Жителі Ізмаїльського району, прошу вас, якщо ви ще не в укриттях – негайно рушайте в безпечні місця та будьте там до відбою загрози! Мешканців всіх інших районів області також закликаю не виходити з укриттів до кінця повітряної тривоги, – наголосив він.

Кіпер також нагадав, що не можна знімати та викладати в мережу роботу наших сил ППО.

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