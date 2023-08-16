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Юлия Соколова, редактор ленты

Взрывы в Краматорске и эвакуация из Урожайного: 539-й день войны

Ключевые события
01:12
Война не завершится до весны 2024 года – Верещук
01:06
В Херсонской и Николаевской областях – угроза применения ударных БпЛА
00:46
Украинские военные эвакуировали трех человек из Урожайного в Донецкой области
00:32
В Краматорске раздались взрывы во время воздушной тревоги
Війна в Україні - 539 день
16 августа, 1:29

Шахеды двигаются в сторону Измаила

Большая группа дронов-камикадзе Шахед заходит в устье Дуная.

По данным Воздушных сил ВСУ, вражеские беспилотники двигаются в сторону Измаила.

16 августа, 1:24

Группа Шахедов движется в направлении юга Одесской области

Группа дронов-камикадзе Shahed (Шахед) движется над акваторией Черного моря в направлении юга Одесской области.

В Воздушных силах ВСУ призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

16 августа, 1:21

В Беларуси задержали мать добровольца, воюющего за Украину

В Беларуси задержали Инну Калацкую. Это мать бывшего политзаключенного и добровольца Тихона Клюкача, который сейчас воюет на стороне Украины.

Женщина проживает в Бресте. Белорусский режим обвинил ее в “причастности к экстремизму”, она отбывает административный арест.

Пока неизвестно, по какой именно статье задержали Калацкую.

16 августа, 1:12

Война не завершится до весны 2024 года – Верещук

Вице-премьер Ирина Верещук призвала украинцев готовиться к затяжной войне.

– Сколько еще будет длиться война? Мы должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. “2-3 недели”, “до конца года”, “следующей весной” – все это неправда. Мы должны настроиться на длительную борьбу, — отметила она.

По словам Верещук, и граждане, и власть должны быть готовы “к длительной и тяжелой войне”. Только в этом случае нам удастся победить.

16 августа, 1:06

В Херсонской и Николаевской областях – угроза применения ударных БпЛА

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что РФ запустила дроны-камикадзе Шахед в направлении Украины.

В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской областях – угроза применения баллистического вооружения с южного направления.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

16 августа, 0:46

Украинские военные эвакуировали трех человек из Урожайного в Донецкой области

Украинским бойцам удалось эвакуировать трех людей пожилого возраста из поселка Урожайное (Донецкая область). Там продолжаются жесткие обстрелы и боевые действия.

– С момента захода Вооруженных сил, после освобождения этой территории, когда отодвигалась линия фронта, в первую очередь были эвакуированы три человека. Мне даже сложно передать, как они там могли жить, прятаться в подвальных помещениях, — отметил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, уточнив, что “это были пожилые люди”.

По его словам, в Урожайном проживало до тысячи человек до полномасштабной войны.

Глава ОВА добавил, что масштабную эвакуацию граждан из южной части Донецкой области начали с 26 февраля прошлого года.

Карта боїв

Карта: Deep State

16 августа, 0:32

В Краматорске раздались взрывы во время воздушной тревоги

Поздним вечером 15 августа в городе Краматорск (Донецкая область) раздались взрывы.

В тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. Деталей от местных властей пока не было.

Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

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