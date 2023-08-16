Взрывы в Краматорске и эвакуация из Урожайного: 539-й день войны

16 августа, 1:21

В Беларуси задержали мать добровольца, воюющего за Украину

В Беларуси задержали Инну Калацкую. Это мать бывшего политзаключенного и добровольца Тихона Клюкача, который сейчас воюет на стороне Украины.

Женщина проживает в Бресте. Белорусский режим обвинил ее в “причастности к экстремизму”, она отбывает административный арест.

Пока неизвестно, по какой именно статье задержали Калацкую.