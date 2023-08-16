Взрывы в Краматорске и эвакуация из Урожайного: 539-й день войны
Шахеды двигаются в сторону Измаила
Большая группа дронов-камикадзе Шахед заходит в устье Дуная.
По данным Воздушных сил ВСУ, вражеские беспилотники двигаются в сторону Измаила.
Группа Шахедов движется в направлении юга Одесской области
Группа дронов-камикадзе Shahed (Шахед) движется над акваторией Черного моря в направлении юга Одесской области.
В Воздушных силах ВСУ призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
В Беларуси задержали мать добровольца, воюющего за Украину
В Беларуси задержали Инну Калацкую. Это мать бывшего политзаключенного и добровольца Тихона Клюкача, который сейчас воюет на стороне Украины.
Женщина проживает в Бресте. Белорусский режим обвинил ее в “причастности к экстремизму”, она отбывает административный арест.
Пока неизвестно, по какой именно статье задержали Калацкую.
Война не завершится до весны 2024 года – Верещук
Вице-премьер Ирина Верещук призвала украинцев готовиться к затяжной войне.
– Сколько еще будет длиться война? Мы должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. “2-3 недели”, “до конца года”, “следующей весной” – все это неправда. Мы должны настроиться на длительную борьбу, — отметила она.
По словам Верещук, и граждане, и власть должны быть готовы “к длительной и тяжелой войне”. Только в этом случае нам удастся победить.
В Херсонской и Николаевской областях – угроза применения ударных БпЛА
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что РФ запустила дроны-камикадзе Шахед в направлении Украины.
В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской областях – угроза применения баллистического вооружения с южного направления.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Украинские военные эвакуировали трех человек из Урожайного в Донецкой области
Украинским бойцам удалось эвакуировать трех людей пожилого возраста из поселка Урожайное (Донецкая область). Там продолжаются жесткие обстрелы и боевые действия.
– С момента захода Вооруженных сил, после освобождения этой территории, когда отодвигалась линия фронта, в первую очередь были эвакуированы три человека. Мне даже сложно передать, как они там могли жить, прятаться в подвальных помещениях, — отметил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, уточнив, что “это были пожилые люди”.
По его словам, в Урожайном проживало до тысячи человек до полномасштабной войны.
Глава ОВА добавил, что масштабную эвакуацию граждан из южной части Донецкой области начали с 26 февраля прошлого года.
В Краматорске раздались взрывы во время воздушной тревоги
Поздним вечером 15 августа в городе Краматорск (Донецкая область) раздались взрывы.
В тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. Деталей от местных властей пока не было.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко