Нардеп Гетманцев сообщил о покушении на заместителя главы налоговой Евгения Сокура

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев сообщил, что накануне, 17 августа, заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура пытались убить.

Об этом нардеп, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, вчера в 07:50 в центре города произошло покушение на убийство Евгения Сокура. При этом Даниил Гетманцев не сообщил о каком городе идет речь.

Заказчики — схемщики, потерявшие бизнес и перешедшие черту. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска. Низкий поклон профессионалам из Департамента уголовного розыска Нацполиции, заявил Гетманцев.

Исполнители преступления задержаны и дают показания на заказчиков.

Комментариев от правоохранителей пока нет.

Фото: Даниил Гетманцев

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