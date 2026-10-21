Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит следственные действия в здании НБУ и по месту жительства одного из сотрудников учреждения. В Нацбанке подтвердили обыски.

Об этом сообщили НАБУ и Национальный банк Украины.

Обыски в Национальном банке Украины 21 октября: что известно

По информации источников Схем в Национальном банке, детективы НАБУ и прокуроры САП проводят обыски в кабинете главы банка Андрея Пышного.

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Ранее об этом сообщили народный депутат Ярослав Железняк и издание Украинская правда.

В НАБУ подтвердили, что 21 октября под процессуальным руководством САП проводятся обыски в Нацбанке и дома у одного из его сотрудников.

В бюро подчеркнули, что все процессуальные действия санкционированы и проходят в соответствии с законодательством.

Подробности уголовного производства пока не раскрывают, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

В НБУ подтвердили визит следователей и пообещали дать дополнительные пояснения после завершения процессуальных действий.

В то же время в Нацбанке заверили, что учреждение продолжает работать в штатном режиме.

Пока неизвестно, с каким именно расследованием связаны обыски.

Дело Sense Bank: что известно

Напомним, 19 августа НАБУ и САП обнародовали расследование под названием Форрест Гамп о возможной схеме легализации средств для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. По данным следствия, для этого использовали государственный Sense Bank.

На следующий день антикоррупционные органы представили вторую часть расследования — Фемида. В ней речь шла о возможной причастности той же группы к рейдерским захватам недвижимости и предприятий в Киеве.

На фоне этих событий Верховная Рада вызвала главу НБУ Андрея Пышного для дачи объяснений по ситуации вокруг Sense Bank. Инициативу народного депутата Ярослава Железняка поддержали 155 парламентариев.

Впоследствии, 2 сентября, Национальный банк признал председателя правления Sense Bank Алексея Ступака не соответствующим квалификационным требованиям по профессиональной пригодности и потребовал его замены.

Особое внимание журналисты уделили Василию Веселому, который официально работал советником главы банка. По данным расследований, он влиял на кадровые решения в учреждении.

Бывший председатель наблюдательного совета Sense Bank Шевки Аджунер заявлял, что Веселого назначили по рекомендации Андрея Пышного.

Сам глава НБУ опроверг эти утверждения, подчеркнув, что не рекомендовал наблюдательному совету назначать Василия Веселого.