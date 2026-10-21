Военнообязанные, призывники и резервисты должны соблюдать правила воинского учета, в частности сообщать об изменениях персональных данных. Актуальная информация в реестре Оберіг необходима для правильного отображения военно-учетного статуса и оформления документов.

Факты ICTV узнавали, когда и кому нужно повторно обновлять данные в Резерв+, какие сведения подлежат уточнению и как исправить ошибки в реестре Оберіг.

Нужно ли повторно обновлять данные в Резерв+

В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, что повторное обновление персональных данных необходимо, когда изменились сведения о военнообязанном, призывнике или резервисте.

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Если адрес проживания, номер телефона, семейное положение и другие учетные данные остались прежними, а в приложении нет ошибок, повторно подавать ту же информацию не нужно.

При изменении персональных данных гражданин должен сообщить об этом в течение семи дней, чтобы информацию внесли в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг.

Кто должен повторно обновлять данные в Резерв+

Уточнение касается сведений, которые изменились и имеют значение для воинского учета. В частности, необходимо сообщать об изменении:

семейного положения;

состояния здоровья;

места работы или должности;

адреса фактического проживания;

номера телефона;

адреса электронной почты.

Сообщить об изменениях можно через приложение Резерв+ или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Повторное обновление персональных данных в Резерв+: как это сделать

Чтобы проверить информацию, нужно авторизоваться в Резерв+ с помощью BankID и открыть электронный военно-учетный документ.

Если сведения неправильные или отображается статус Требует уточнения, можно воспользоваться функцией Исправить данные онлайн и отправить запрос на корректировку информации.

Если приложение сообщает, что данные в реестре Оберіг не найдены, нужно открыть соответствующий раздел Данные не найдены и сформировать запрос на внесение сведений. После проверки пользователь получит уведомление, а по результатам обработки запроса — обновленный электронный военно-учетный документ.

Если исправить информацию онлайн не удалось или статус не изменился, следует обратиться в ТЦК и СП.

Как уточнить данные непосредственно в ТЦК

Для личного обращения нужно прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где человек состоит на воинском учете, или уточнить порядок обращения по месту жительства.

С собой необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

военно-учетный документ — приписное свидетельство, военный билет или временное удостоверение;

документы, подтверждающие изменения.

В зависимости от ситуации это может быть свидетельство о браке или его расторжении, документ об изменении фамилии, справка внутренне перемещенного лица, договор аренды или медицинские документы.

Для посетителей ТЦК и СП предусмотрена возможность воспользоваться электронной очередью.

Нужно ли повторно обращаться в ТЦК после достижения 25 лет

После достижения 25-летнего возраста перевод из категории призывников в категорию военнообязанных в реестре Оберіг происходит автоматически. Поэтому посещать ТЦК только для изменения категории не нужно.

Чтобы проверить актуальный статус, достаточно просмотреть электронный военно-учетный документ в Резерв+.

Граждане, которые находятся за границей, также могут уточнять информацию и формировать электронный военно-учетный документ через приложение. За дополнительными разъяснениями можно обратиться в зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Что делать военнослужащим, если в Резерв+ отображается статус На учете

Если человек уже проходит военную службу, но в приложении по-прежнему указан статус На учете, нужно подать запрос на исправление сведений.

Для этого в Резерв+ следует открыть раздел Исправить данные онлайн и выбрать пункт Я военнослужащий, но до сих пор на учете. В форме необходимо указать ТЦК и СП, через который гражданина призвали на службу, полное название воинской части и краткое описание ситуации.

После отправки запроса информацию проверят и по результатам обработки скорректируют данные в реестре.

Таким образом, повторно обновлять военно-учетные данные в Резерв+ нужно не по графику, а при изменении персональных сведений или обнаружении ошибок в воинском учете. Если информация правильная и актуальная, повторно подавать ее не нужно.

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