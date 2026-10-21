Украинская теннисистка Полина Скляр начала с победы на итоговом юниорском турнире WTT, который проходит в китайском Чэнду.

В первом матче ее соперницей была американка Дженай Престон, которую она обыграла со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Скляр стартовала с победы на WTT Junior Finals

Теннисистки провели на корте 2 часа и 22 минуты. За это время Скляр не выполнила ни одной подачи на вылет и допустила одну двойную ошибку.

Сейчас смотрят

В решающем сете Полина уступала 3:4, но сумела взять три следующих гейма и завершить матч в свою пользу.

Помимо Скляр и Престон в группе B также играют чешка Яна Ковачкова и нейтральная Мария Макарова.

На групповом этапе каждая теннисистка проведет три матча. В полуфинал выйдут две лучшие теннисистки из каждой группы.

Юниорский итоговый турнир продлится до 25 октября, когда должна определиться его победительница.

Напомним, 15-летняя Полина Скляр стала третьей украинкой, прошедшей квалификацию на Итоговый юниорский турнир. В 2017 году Марта Костюк выиграла соревнования, а в 2019-м Дарья Снигур дошла до финала.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.