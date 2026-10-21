Украинка Скляр с волевой победы стартовала на юниорском Итоговом турнире
- Скляр обыграла американку Дженай Престон в трёх сетах на WTT Junior Finals в китайском Чэнду.
- В решающем сете украинка уступала 3:4, но выиграла три гейма подряд.
Украинская теннисистка Полина Скляр начала с победы на итоговом юниорском турнире WTT, который проходит в китайском Чэнду.
В первом матче ее соперницей была американка Дженай Престон, которую она обыграла со счётом 3:6, 6:4, 6:4.
Скляр стартовала с победы на WTT Junior Finals
Теннисистки провели на корте 2 часа и 22 минуты. За это время Скляр не выполнила ни одной подачи на вылет и допустила одну двойную ошибку.
В решающем сете Полина уступала 3:4, но сумела взять три следующих гейма и завершить матч в свою пользу.
Помимо Скляр и Престон в группе B также играют чешка Яна Ковачкова и нейтральная Мария Макарова.
На групповом этапе каждая теннисистка проведет три матча. В полуфинал выйдут две лучшие теннисистки из каждой группы.
Юниорский итоговый турнир продлится до 25 октября, когда должна определиться его победительница.
Напомним, 15-летняя Полина Скляр стала третьей украинкой, прошедшей квалификацию на Итоговый юниорский турнир. В 2017 году Марта Костюк выиграла соревнования, а в 2019-м Дарья Снигур дошла до финала.