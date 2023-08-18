Пропаганда войны и призывы к смене строя: экс-нардеп Кива получил еще одно подозрение
Бывшему народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Илье Киве, который с мая находится в международном розыске, сотрудники ГБР объявили подозрение в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны.
Речь идет о ч. 3 ст. 109 и ст. 436 Уголовного кодекса Украины, по которым Киве грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Киву ранее также обвиняли в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространении коммунистической символики.
10 мая экс-нардепа объявили в международный розыск, а его дело передали в суд. Сейчас он скрывается за границей, вероятно, в РФ.
По данным следствия, Илья Кива продолжает распространять антиукраинскую пропаганду. В своих публикациях он создавал образ врага из действующей украинской власти, которую нужно сдерживать от агрессии.
Кива также героизировал и оправдывал военные действия России, настраивал украинскую аудиторию против патриотически настроенных соотечественников, а российскую — против украинцев.
Ко всему — пропагандировал целесообразность применения военной силы и масштабного использования вооруженных сил РФ на территории Украины.
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