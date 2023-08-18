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Валентина Летяк, редактор ленты

Пропаганда войны и призывы к смене строя: экс-нардеп Кива получил еще одно подозрение

Ілля Кива
Фото: Depositphotos

Бывшему народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Илье Киве, который с мая находится в международном розыске, сотрудники ГБР объявили подозрение в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны.

Речь идет о ч. 3 ст. 109 и ст. 436 Уголовного кодекса Украины, по которым Киве грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Киву ранее также обвиняли в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространении коммунистической символики.

10 мая экс-нардепа объявили в международный розыск, а его дело передали в суд. Сейчас он скрывается за границей, вероятно, в РФ.

По данным следствия, Илья Кива продолжает распространять антиукраинскую пропаганду. В своих публикациях он создавал образ врага из действующей украинской власти, которую нужно сдерживать от агрессии.

Кива также героизировал и оправдывал военные действия России, настраивал украинскую аудиторию против патриотически настроенных соотечественников, а российскую — против украинцев.

Ко всему — пропагандировал целесообразность применения военной силы и масштабного использования вооруженных сил РФ на территории Украины.

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Пропаганда войны и призывы к смене строя: экс-нардеп Кива получил еще одно подозрение

Источник: ГБР
Илья Кива, Война в Украине, ГБР, Державна зрада, опзж, Російська агресія, Российская пропаганда
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