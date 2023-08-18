Пропаганда війни та заклики до зміни ладу: екснардеп Кива отримав ще одну підозру
Колишньому народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киві, який із травня перебуває у міжнародному розшуку, працівники ДБР оголосили підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни.
Йдеться про ч. 3 ст. 109 та ст. 436 Кримінального кодексу України, за якими Киві загрожує до 5 років в’язниці з конфіскацією майна.
Киву раніше також обвинувачували у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширенні комуністичної символіки.
10 травня екснардепа оголосили у міжнародний розшук, а його справу передали до суду. Зараз він переховується за кордоном, ймовірно, у РФ.
За даними слідства, Ілля Кива продовжує поширювати антиукраїнську пропаганду. У своїх публікаціях він створював образ ворога з чинної української влади, яку потрібно стримувати від агресії.
Кива також героїзував і виправдовував військові дії Росії, налаштовував українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську – проти українців.
До всього – пропагував доцільність застосуванням воєнної сили й масштабного використання збройних сил РФ на території України.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко