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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Пропаганда війни та заклики до зміни ладу: екснардеп Кива отримав ще одну підозру

Ілля Кива
Фото: Depositphotos

Колишньому народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киві, який із травня перебуває у міжнародному розшуку, працівники ДБР оголосили підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни.

Йдеться про ч. 3 ст. 109 та ст. 436 Кримінального кодексу України, за якими Киві загрожує до 5 років в’язниці з конфіскацією майна.

Киву раніше також обвинувачували у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширенні комуністичної символіки.

10 травня екснардепа оголосили у міжнародний розшук, а його справу передали до суду. Зараз він переховується за кордоном, ймовірно, у РФ.

За даними слідства, Ілля Кива продовжує поширювати антиукраїнську пропаганду. У своїх публікаціях він створював образ ворога з чинної української влади, яку потрібно стримувати від агресії.

Кива також героїзував і виправдовував військові дії Росії, налаштовував українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську – проти українців.

До всього – пропагував доцільність застосуванням воєнної сили й масштабного використання збройних сил РФ на території України.

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Пропаганда війни та заклики до зміни ладу: екснардеп Кива отримав ще одну підозру

Джерело: ДБР
Ілля Кива, Війна в Україні, ДБР, Державна зрада, опзж, Російська агресія, Російська пропаганда
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