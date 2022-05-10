Илью Киву объявили в международный розыск, а его дело передали в суд

Следователи Государственного бюро расследований (ДБР) закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы по делу о его антиукраинских действиях. Обвинительный акт был направлен в суд 10 мая 2022 года.

Илья Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Следователи ДБР установили, что экс-нардеп, находясь на территории РФ, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ.

— Илья Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны, — сообщает ДБР.

Ранее следователь судья разрешил осуществление специального заочного досудебного расследования.

По инициативе следователей ДБР Илья Кива объявлен в международный розыск. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

21 апреля Великобритания внесла Киву в санкционный список. Кроме экс-нардепа там еще 25 физических лиц и структур РФ, среди которых официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков и глава правления Российской железной дороги Олег Белозеров.