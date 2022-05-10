Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 75 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>416 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Украина / Общество

Илью Киву объявили в международный розыск, а его дело передали в суд

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Ілля Кива

Следователи Государственного бюро расследований (ДБР) закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы по делу о его антиукраинских действиях. Обвинительный акт был направлен в суд 10 мая 2022 года.

Илья Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Следователи ДБР установили, что экс-нардеп, находясь на территории РФ, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ.

— Илья Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны, — сообщает ДБР.

Ранее следователь судья разрешил осуществление специального заочного досудебного расследования.

По инициативе следователей ДБР Илья Кива объявлен в международный розыск. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

21 апреля Великобритания внесла Киву в санкционный список. Кроме экс-нардепа там еще 25 физических лиц и структур РФ, среди которых официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков и глава правления Российской железной дороги Олег Белозеров.

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: ГБР

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка