Октябрь, 07 в 13:15

В Киеве СБУ обезвредила преступную группировку, которой из России руководил депутат-предатель Илья Кива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об участниках банды из общественного объединения Патриоты за жизнь, подконтрольного экс-нардепу.

— До побега нардепа в РФ эти “патриоты” выполняли его задачи по осуществлению провокаций во время массовых мер по расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине, — отмечается в сообщении.

Представителей этой организации привлекали к “физической поддержке” и охране публичных выступлений представителей прокремлевской партии, прежде всего в центре столицы.

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За участие в каждой из таких “акций” злоумышленники получали деньги от своих координаторов из ОПЗЖ.

По данным следствия, в состав группировки входило не менее 12 человек, причастных к криминальным кругам. Их организатор был на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после полномасштабного вторжения РФ.

В СБУ отметили, что по замыслу экс-нардепа, участники банды должны были остаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона. Но после бегства Кивы его приспешники организовали наркобизнес для получения дополнительных “прибылей”.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины планируется сообщение о подозрении организатору и участникам преступной группы и избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей.

10 мая Илью Киву объявили в международный розыск, а его дело передали в суд.

Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространение коммунистической символики.

21 апреля Великобритания внесла Киву в санкционный список. Кроме экс-нардепа там еще 25 физических лиц и структур РФ, среди которых официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков и глава правления Российской железной дороги Олег Белозеров.