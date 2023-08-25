В Черновицкой области зафиксировано землетрясение — что известно

24 августа около 22:30 Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение магнитудой 1,6 (по шкале Рихтера) в районе села Балковцы Днестровского района Черновицкой области.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 7 км.

Специалисты говорят, что землетрясение такой мощности относится к неощутимым, соответственно — не несет угрозы для населения.

Последний раз землетрясение на территории Черновицкой области регистрировалось 21 января 2023 года. Тогда магнитуда была почти вдвое выше — 3,1 (по шкале Рихтера).

10 августа вблизи Ужгорода на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера.

Его эпицентр располагался в 10 км к востоку от областного центра, на глубине 5 км.

Источник: Главный центр специального контроля

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