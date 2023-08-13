Землетрясение в Турции: в Малатии зафиксировали новые подземные толчки
В провинции Малатия, что на востоке Турции, один за другим произошли подземные толчки магнитудой 4,8 и 4,5.
Об этом сообщили в Директорате по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
— Землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в 16:39 в районе Йешильюрт провинции Малатия. Эпицентр находился на глубине около 6,35 км, — говорится в сообщении.
Примерно через минуту после первого толчка в том же районе был зафиксирован еще один магнитудой 4,5. Эпицентр находился на глубине около 7 километров.
По информации представителей местных властей, значительных разрушений нет.
После двух толчков зафиксированы 18 афтершоков до 2,3 балла. В 18:18 по местному времени в том же районе был толчок силой 4,2 балла с эпицентром на глубине 9,35 км.
Напомним, вчера землетрясение магнитудой 2,4 произошло вблизи города Ужгород Закарпатской области. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 10:36 утра.
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