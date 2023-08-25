У Чернівецькій області зафіксовано землетрус – що відомо

24 серпня близько 22:30 Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус магнітудою 1,6 (за шкалою Ріхтера) в районі села Балківці Дністровського району Чернівецької області.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на глибині 7 км.

Фахівці кажуть, що землетрус такої потужності належить до невідчутних, відповідно – не несе загрози для населення.

Востаннє землетрус на території Чернівецької області реєстрували 21 січня 2023 року. Тоді магнітуда була майже вдвічі вища – 3,1 (за шкалою Ріхтера).

10 серпня поблизу Ужгорода на Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера.

Його епіцентр розташовувався за 10 км на схід від обласного центру, на глибині 5 км.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.