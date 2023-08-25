Валентина Летяк, редакторка стрічки
У Чернівецькій області зафіксовано землетрус – що відомо
24 серпня близько 22:30 Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус магнітудою 1,6 (за шкалою Ріхтера) в районі села Балківці Дністровського району Чернівецької області.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на глибині 7 км.
Фахівці кажуть, що землетрус такої потужності належить до невідчутних, відповідно – не несе загрози для населення.
Востаннє землетрус на території Чернівецької області реєстрували 21 січня 2023 року. Тоді магнітуда була майже вдвічі вища – 3,1 (за шкалою Ріхтера).
10 серпня поблизу Ужгорода на Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера.
Його епіцентр розташовувався за 10 км на схід від обласного центру, на глибині 5 км.
Джерело: Головний центр спеціального контролю
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