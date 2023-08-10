В 10 км от Ужгорода: на Закарпатье произошло землетрясение
В четверг, 10 августа, вблизи города Ужгород в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля, который осуществляет мониторинг геофизических явлений в Украине и мире.
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 10:36 утра.
Эпицентр землетрясения находился в 10 км к востоку от Ужгорода, на глубине 5 км. По классификации он относится к неощутимым.
В течение 2020-2023 годов в районе города Ужгород зафиксировали семь землетрясений. Наиболее мощные из них произошли 19 и 27 апреля 2020 года (магнитудой 3,1 и 3,2 соответственно).
Последнее землетрясение в этом регионе регистрировали 14 января 2022 года. Магнитуда подземных толчков тогда составила 1,5.
В конце мая землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера произошло в Полтавской области. А в апреле толчки магнитудой 2,2 зафиксировали вблизи города Яремче (Ивано-Франковская область).
Что делать, если землетрясение застало в доме, квартире или на улице – читайте в материале.
Источник: Главный центр специального контроля
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