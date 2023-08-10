Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Происшествия
Юлия Соколова, редактор ленты

В 10 км от Ужгорода: на Закарпатье произошло землетрясение

В 10 км от Ужгорода: на Закарпатье произошло землетрясение
Фото: Getty Images

В четверг, 10 августа, вблизи города Ужгород в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля, который осуществляет мониторинг геофизических явлений в Украине и мире.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 10:36 утра.

Эпицентр землетрясения находился в 10 км к востоку от Ужгорода, на глубине 5 км. По классификации он относится к неощутимым.

В течение 2020-2023 годов в районе города Ужгород зафиксировали семь землетрясений. Наиболее мощные из них произошли 19 и 27 апреля 2020 года (магнитудой 3,1 и 3,2 соответственно).

Последнее землетрясение в этом регионе регистрировали 14 января 2022 года. Магнитуда подземных толчков тогда составила 1,5.

В конце мая землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера произошло в Полтавской области. А в апреле толчки магнитудой 2,2 зафиксировали вблизи города Яремче (Ивано-Франковская область).

Что делать, если землетрясение застало в доме, квартире или на улице – читайте в материале.

Источник: Главный центр специального контроля

Закарпатская область область, Землетрясение, Землетрясение в Украине, Ужгород
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Провалился мост: на Закарпатье в реку с 20-метровой высоты упали три туристки
У Закарпатській області з мосту в річку Чорна Тиса впали три туристки
Хватит на всю Украину: из Тереблянского месторождения на Закарпатье добыли первую соль
Перша сіль із Закарпаття
Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину – Зеленский
В 10 км от Ужгорода: на Закарпатье произошло землетрясение
Усиление неба и задачи на осень: Зеленский рассказал о приоритетах Украины
Зеленський
Использовал солдат для строительства своего дома: на Закарпатье разоблачили военкома
В 10 км от Ужгорода: на Закарпатье произошло землетрясение
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Автомат вместо кисти, окопы вместо мастерской: история художника, которые едва не потерял главное
В 10 км от Ужгорода: на Закарпатье произошло землетрясение
Строим Украину вместе: как обычные люди присоединились к восстановлению Харькова
В 10 км от Ужгорода: на Закарпатье произошло землетрясение
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
В 10 км от Ужгорода: на Закарпатье произошло землетрясение
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
В 10 км от Ужгорода: на Закарпатье произошло землетрясение
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь