Поехали на озеро, несмотря на знаки Мины: на Черниговщине на боеприпасе подорвалось авто

На Черниговщине на боеприпасе подорвался автомобиль. В результате взрыва двое взрослых погибли, двое детей находятся в больнице.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 28 августа в одной из территориальных общин Черниговского района.

— Пренебрегая предупредительными знаками Мины, которые установлены вдоль дорог, люди поехали отдыхать на озеро. Авто наехало на боеприпас, который сдетонировал, случилось возгорание автомобиля. В результате взрыва двое взрослых погибли, а два ребенка госпитализированы в больницу, — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что минная опасность в деоккупированных населенных пунктах и там, где велись боевые действия, крайне высока.

— Маркировки, предупреждающие о потенциальной угрозе, устанавливаются не просто так. Специальная лента, знаки Опасно, мины!, Стоп, мины! — все это означает, что территории опасны!

Берегите себя и свою жизнь! Если наткнулись на взрывоопасный или подозрительный предмет, звоните на спецлинии 101 или 102, — говорится в сообщении.

Источник : ГСЧС

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