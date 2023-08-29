Вблизи границы Беларуси с Украиной ночью взорвались несколько мин — Беларускі Гаюн

Ночью 29 августа, около 03:30, на железнодорожном мосту в 800 м от железнодорожной станции Словечно в Гомельской области Беларуси сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М.

Об этом сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн со ссылкой на “пролукашенковские каналы”.

Они также распространили фото, сделанное с территории Беларуси, на котором видно разрушенное железнодорожное полотно прямо на границе с Украиной.

На нем также можно увидеть пограничный столб.

— Сообщается, что предварительно это произошло из-за удара молнии. В результате взрыва повреждена опора моста и разрушено железнодорожное полотно в обе стороны. Информации о пострадавших нет, — отмечает Беларускі Гаюн.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии Радио Свобода подтвердил, что мины сдетонировали “на одном направлении рядом с линией границы” в результате удара молнии.

— По имеющейся у меня информации, никто не пострадал. Отдельно добавлю, что вблизи линии границы действует ограничение на передвижение граждан. Поэтому минные заграждения на определенных важных для безопасности Украины направлениях грозят только тем, кто хочет прийти к нам с войной, — отметил он.

Фото: Беларускі Гаюн

Источник : Радио Свобода

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