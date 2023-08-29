Поїхали на озеро, попри знаки Міни: на Чернігівщині на боєприпасі підірвалося авто

На Чернігівщині на боєприпасі підірвався автомобіль. У результаті вибуху двоє дорослих загинули, двоє дітей перебувають у лікарні.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інцидент стався 28 серпня в одній з територіальних громад Чернігівського району.

– Нехтуючи попереджувальними знаками Міни, що встановлені вздовж доріг, люди поїхали відпочивати на озеро. Авто наїхало на боєприпас, що здетонував, сталося загоряння автомобіля. В результаті вибуху двоє дорослих загинули, а дві дитини госпіталізовані до лікарні, – йдетья у повідомленні.

В ДСНС наголосили, що мінна небезпека у деокупованих населених пунктах і там, де велись бойові дії, вкрай висока.

– Маркування, що попереджають про потенційну загрозу, встановлюються не просто так. Спеціальна стрічка, знаки Небезпечно, міни!, Стоп, міни! – все це означає, що території небезпечні!

Бережіть себе та своє життя! Якщо натрапили на вибухонебезпечний чи підозрілий предмет, телефонуйте на спецлінії 101 або 102, – йдеться у повідомленні.

Джерело : ДСНС

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