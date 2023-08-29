Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
Як дізнатися, чи готовий паспорт громадянина України онлайн – інструкція
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
ДТП з українцями в Італії: у МЗС розповіли про стан постраждалих
Надзвичайні події
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Поїхали на озеро, попри знаки Міни: на Чернігівщині на боєприпасі підірвалося авто

На Чернігівщині на боєприпасі підірвався автомобіль
Фото: ДСНС

На Чернігівщині на боєприпасі підірвався автомобіль. У результаті вибуху двоє дорослих загинули, двоє дітей перебувають у лікарні.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інцидент стався 28 серпня в одній з територіальних громад Чернігівського району.

– Нехтуючи попереджувальними знаками Міни, що встановлені вздовж доріг, люди поїхали відпочивати на озеро. Авто наїхало на боєприпас, що здетонував, сталося загоряння автомобіля. В результаті вибуху двоє дорослих загинули, а дві дитини госпіталізовані до лікарні, – йдетья у повідомленні.

На Чернігівщині на боєприпасі підірвався автомобіль

Фото: ДСНС

В ДСНС наголосили, що мінна небезпека у деокупованих населених пунктах і там, де велись бойові дії, вкрай висока.

– Маркування, що попереджають про потенційну загрозу, встановлюються не просто так. Спеціальна стрічка, знаки Небезпечно, міни!, Стоп, міни! – все це означає, що території небезпечні!

Бережіть себе та своє життя! Якщо натрапили на вибухонебезпечний чи підозрілий предмет, телефонуйте на спецлінії 101 або 102, – йдеться у повідомленні.

Читайте також
Поблизу кордону Білорусі з Україною вночі вибухнули кілька мін – Беларускі Гаюн
Вибух поблизу кордону Білорусі з Україною

Джерело: ДСНС
Чернігівська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Заробили майже 4 млн грн: у Чернігівській області викрили схему ухиляння від призову
Поїхали на озеро, попри знаки Міни: на Чернігівщині на боєприпасі підірвалося авто
На Чернігівщині БпЛА влучив у цивільний об’єкт – ОВА
Дрони Шахед
Там звичайні будинки, міський театр: Зеленський висловив співчуття рідним постраждалих у Чернігові
Володимир Зеленський
Окупанти 17 разів обстрілювали прикордонні з РФ території – ОК Північ
Поїхали на озеро, попри знаки Міни: на Чернігівщині на боєприпасі підірвалося авто
Російські диверсанти намагались проникнути на Чернігівщину – Наєв
Поїхали на озеро, попри знаки Міни: на Чернігівщині на боєприпасі підірвалося авто
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (29.08.2023)
Поїхали на озеро, попри знаки Міни: на Чернігівщині на боєприпасі підірвалося авто
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (28.08.2023)
Поїхали на озеро, попри знаки Міни: на Чернігівщині на боєприпасі підірвалося авто
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (28.08.2023)
Поїхали на озеро, попри знаки Міни: на Чернігівщині на боєприпасі підірвалося авто
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (28.08.2023)
Поїхали на озеро, попри знаки Міни: на Чернігівщині на боєприпасі підірвалося авто
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь