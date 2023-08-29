Обстрелы Донетчины и продвижение ВСУ: 552-й день войны

29 августа, 0:08

РФ обстреляла Торецк кассетными боеприпасами

В понедельник, 28 августа, российские оккупанты обстреляли город Торецк Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, еще трое получили ранения.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, вероятно, РФ использовала кассетные боеприпасы из РСЗО Ураган.