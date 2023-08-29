Валентина Чорна, редактор ленты
Обстрелы Донетчины и продвижение ВСУ: 552-й день войны
29 августа, 0:19
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
— Донецкая, Харьковская, Полтавская, Сумская, Днепропетровская — угроза применения баллистического вооружения! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, — призвали в Воздушных силах ВСУ.
29 августа, 0:08
РФ обстреляла Торецк кассетными боеприпасами
В понедельник, 28 августа, российские оккупанты обстреляли город Торецк Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, еще трое получили ранения.
Как сообщили в Офисе генерального прокурора, вероятно, РФ использовала кассетные боеприпасы из РСЗО Ураган.
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