Вибухи в Криму: повідомляють про приліт в Оленівці

Вдень 29 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунав вибух.

У місцевих Telegram-каналах повідомляють про приліт в Оленівці. На місце вибуху вже вирушили авто швидкої допомоги.

У соціальних мережах оприлюднили відео з Оленівки. На ролику видно, як угору здіймається дим. Офіційно інформацію про вибухи наразі не коментували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 552-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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