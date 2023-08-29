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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Вибухи в Криму: повідомляють про приліт в Оленівці

Вибух
Фото: Depositphotos

Вдень 29 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунав вибух.

У місцевих Telegram-каналах повідомляють про приліт в Оленівці. На місце вибуху вже вирушили авто швидкої допомоги.

У соціальних мережах оприлюднили відео з Оленівки. На ролику видно, як угору здіймається дим. Офіційно інформацію про вибухи наразі не коментували.

Оленівка в Криму

Фото: Google maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 552-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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