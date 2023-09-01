Вблизи Мариуполя прогремел взрыв: что известно

В шесть утра 1 сентября вблизи пока оккупированного Мариуполя Донецкой области был слышен взрыв.

Об этом сообщили представители мариупольского сопротивления.

По их данным, звук не походил на прилет.

Подробностей громкого утра в захваченном городе пока нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Маріуполь. Спротив

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