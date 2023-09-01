Поблизу Маріуполя прогримів вибух: що відомо
О шостій ранку 1 вересня поблизу поки що окупованого Маріуполя Донецької області було чути вибух.
Про це повідомили представники маріупольського спротиву.
За їхніми даними, звук не був схожий на приліт.
Подробиць гучного ранку в поки що захопленому місті поки немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Маріуполь. Спротив
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