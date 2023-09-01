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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Поблизу Маріуполя прогримів вибух: що відомо

Вибух
Фото: Depositphotos

О шостій ранку 1 вересня поблизу поки що окупованого Маріуполя Донецької області було чути вибух.

Про це повідомили представники маріупольського спротиву.

За їхніми даними, звук не був схожий на приліт.

Подробиць гучного ранку в поки що захопленому місті поки немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Маріуполь. Спротив

Війна в Україні, Вибух, Донецька область, Маріуполь, Російська агресія, РФ
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