Поблизу Маріуполя прогримів вибух: що відомо

О шостій ранку 1 вересня поблизу поки що окупованого Маріуполя Донецької області було чути вибух.

Про це повідомили представники маріупольського спротиву.

За їхніми даними, звук не був схожий на приліт.

Подробиць гучного ранку в поки що захопленому місті поки немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Маріуполь. Спротив

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