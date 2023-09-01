Малиновская Ангелина, редактор ленты
Взрывы в городах РФ и успешное испытание дальнобойного оружия Украины: 555-й день войны
1 сентября, 0:10
Новая атака БПЛА на Псков: в городе раздаются взрывы
Поздно ночью в российском Пскове снова неспокойно. Там сообщают о работе ПВО.
Telegram-каналы информируют о новой атаке БПЛА на Псков.
Ждем официальной информации.
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