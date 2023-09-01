РФ утром выпустила Калибры по Украине: в нескольких областях было громко
В четыре утра 1 сентября российские войска выпустили по Украине из Черного моря крылатые ракеты Калибр.
Вражеские цели неоднократно маневрировали.
В Воздушных силах ВСУ советовали быть особенно внимательными и не покидать укрытий жителям Умани Черкасской области.
Направлялись скоростные цели и в сторону западных областей.
В частности, о ракетной угрозе предупреждали людей в Тернопольской области.
В конце концов, о взрывах в пять утра сообщали очевидцы в Винницкой и Житомирской областях.
В полшестого утра опасность миновала.
О деталях уничтожения вражеских ракет в ближайшее время должны сообщить в Воздушных силах ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Минобороны России
Загрузка
Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.Мария Малевская