РФ утром выпустила Калибры по Украине: в нескольких областях было громко

В четыре утра 1 сентября российские войска выпустили по Украине из Черного моря крылатые ракеты Калибр.

Вражеские цели неоднократно маневрировали.

В Воздушных силах ВСУ советовали быть особенно внимательными и не покидать укрытий жителям Умани Черкасской области.

Направлялись скоростные цели и в сторону западных областей.

В частности, о ракетной угрозе предупреждали людей в Тернопольской области.

В конце концов, о взрывах в пять утра сообщали очевидцы в Винницкой и Житомирской областях.

В полшестого утра опасность миновала.

О деталях уничтожения вражеских ракет в ближайшее время должны сообщить в Воздушных силах ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Минобороны России

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